Завтра нас ждёт частное солнечное затмение: когда и где наблюдать?

Астрономическое событие можно будет наблюдать на северо-западе России, практически по всей Европе, в Северной Америке и на северо-западе Африки.

29 марта россияне (но не все) смогут увидеть, как часть солнечного диска частично перекроет проходящая мимо Луна: она словно «надкусит» наше светило. Официально это явление носит название «частное затмение Солнца», поясняют в Московском Планетарии.

Затмение продлится четыре часа с 11:51 и до 15:44 по московскому времени. В России его можно будет наблюдать в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Архангельске, Мурманске, Вологде и других городах центральной части и северо-запада страны. Лучшее время для наблюдения за затмением для каждого города можно уточнить на сайте Московского Планетария или здесь с поправкой на московское время.

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Максимальную фазу затмения в мире (0,936) можно будет наблюдать на восходе Солнца в Гудзоновом заливе в 13:49 по московскому времени. В материковой части России наибольшая фаза затмения (0,43) придётся на Кольский полуостров в 14:44 по Москве. А на российской станции Баренцбург в архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане затмение достигнет фазы 0,62.

В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения произойдет в 14:43 и составит около 0,23; в Москве 0,07 в 14:49. В Европейской части страны астрономические явление следует отслеживать днем, когда Солнце будет высоко над горизонтом, а на северо-западе Сибири его можно будет застать ближе к вечеру перед самым заходом.

Эксперты напоминают, что при наблюдении за затмением стоит соблюдать меры предосторожности и обязательно использовать солнечные очки, иначе есть риск подпортить себе зрение.