Земля максимально далеко удалилась от Солнца. Мы теперь замерзнем?

Так почему так жарко?

Земля 6 июля достигла афелия, самой удаленной точки планеты от Солнца.

Если, наверное, кажется нелогичным: наша планета находится дальше всего от Солнца, пока мы тут мучаемся от летней жары?

Астрономы называют среднее расстояние от Земли до Солнца астрономической единицей (AU), которая составляет примерно 150 миллионов километров. Однако слегка эллиптическая орбита Земли по которой двежется наша планета Солнца означает, что каждый год есть один день, когда Земля находится ближе всего к Солнцу (перигелий), и один день, когда она дальше всего от Солнца (афелий). В 2023 году перигелий случился 4 января, когда Земля находилась на расстоянии 0,98 а.е. от Солнца. По словам астронома Фреда Эспенака, 6 июля в афелии Земля была 1,01 а.е. от Солнца.

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Перигелий и афелий были впервые замечены в XVII веке астрономом Иоганном Кеплером, который вычислил, что планеты имеют эллиптические орбиты вокруг Солнца. Он отметил, что планета движется быстрее всего, когда она находится в перигелии, и медленнее всего в афелии. Это делает лето в Северном полушарии на несколько дней длиннее, чем лето в Южном полушарии.

Хотя разница между перигелием и афелием может составлять миллионы километров, она очень мало влияет на температуру на Земле. Времена года вызываются наклоном земной оси на 23,5 градуса, что означает, что Солнце светит на разных широтах под разными углами в течение года. Именно осевой наклон вызывает смену времен года. В июле Северное полушарие наклонено к Солнцу, получая летом множество тепла от звезды. Между тем, Южное полушарие наклонено в противоположную от Солнца сторону, и дни там короче и холоднее.

Хотя афелий наступает всего через несколько недель после июньского солнцестояния, а перигелий наступает близко к декабрьскому солнцестоянию, эти события не связаны между собой. Точное время обусловлено изменениями эксцентриситета орбиты Земли с датами перигелия и афелия, смещающимися на день каждые 58 лет.