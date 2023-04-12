Земля в иллюминаторе: 10 потрясающих видов с МКС от космонавтов

Снимки и видео членов экипажей Международной космической станции.

Космонавтам на МКС можно позавидовать: им открываются самые уникальные виды на нашу планету. Прямо под ними вьются широкие ленты рек, льют свое магическое мерцание полярные сияния, освещаются восходящим солнцем и погружаются обратно во тьму переливающиеся мириадами огней города.

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года. За это время было сделано немало фотографий и видеороликов, которые позволяют взглянуть на нашу планету с необычной стороны. В последнее время развившиеся технологии позволяют запечатлеть Землю и всё, что происходит, в отличном качестве – и потрясающих цветах. В этой подборке мы представляем 10 наиболее запоминающихся видов на нашу планету, сделанных астронавтами с МКС.

1 Волга

В мае 2018 года российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Волгу – одну из крупнейших рек на Земле и самую длинную в Европе. Такой легендарную российскую реку вы еще не видели.

Фото Волги с борта МКС Фото: Антон Шкаплеров

2 Полет ракеты с борта МКС

16 ноября 2018 года к МКС с космодрома Байконур отправился грузовой корабль «Прогресс МС-10». Член экипажа МКС – немецкий астронавт Александр Герст – снимал полет «Союза» через иллюминаторы в модуле Cupola. На основе его кадров был сделан этот красивейший таймлапс. На 7-й секунде видно отделение ускорителей, на 19-й – отделение второй ступени, а на 34-й секунде «Прогресс» отделяется от ракеты-носителя. «Космический грузовик» пристыковался к модулю «Звезда» спустя двое суток после старта, 18 ноября.

3 Смена дня и ночи

В июне 2019 года астронавт МКС Кристина Кох сфотографировала момент смены дня и ночи на Земле. Поймать его даже в космосе удается нечасто.

«Мы постоянно находимся в солнечном свете, не переходя в тень Земли. Поэтому Земля под нами всегда видна во время рассвета или вечерних сумерек, это прекрасное время для наблюдения за облаками. Но несколько раз в году орбита МКС совпадает с границей земных дня и ночи», – пояснила Кох.

Смена дня и ночи на Земле. Вид с МКС Фото: Christina Koch / NASA

4 Гималаи на закате

В декабре 2019 года астронавты воспользовались возможностью, когда МКС пролетала над Канченджангой, горным массивом Гималаев, с четырьмя пиками выше 8 000 метров. Он уступает по популярности Эвересту: с 50-х годов прошлого века альпинисты совершили всего несколько сотен восхождений на главный пик Канченджанги высотой 8 586 метров. Однако массив выглядит потрясающе и не только с земли, но и из космоса.

На снимке видно, как выглядят Гималаи на закате Солнца, всего за несколько минут до погружения в темноту.

Чарующее закатное фото Гималаев, сделанное с МКС Фото: ISS Crew Earth Observations Facility / NASA

5 Земля во всей красе

На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, знакомящих человечество с историей освоения космоса. Московский фотограф, блогер и путешественник Дмитрий Писанко решил создать на основе этого небольшой фильм, который показал нашу планету с необычной точки зрения.

Тысячи фотографий из архива NASA объединены в таймлапс-видео, показывающее Землю с борта МКС. Четырехминутный ролик получил название ISS Symphony – «Симфония МКС».

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6 Комета NEOWISE

Летом 2020 года жители Земли могли наблюдать невооруженным взглядом одну из ярчайших комет последнего времени – NEOWISE. Не смогли пройти (точнее, пролететь) мимо такого события и обитатели МКС.

В темноте орбитальной ночи 5 июля астронавт NASA Боб Бенкен прильнул к иллюминатору МКС в ожидании невероятного зрелища. Вскоре в предрассветном небе над Землей появился главный объект наблюдений всех астрономов-любителей того лета. Бенкен и его коллеги с МКС сделали сотни снимков кометы, которые затем были превращены в замедленный фильм британским графическим дизайнером Шоном Дораном, регулярно обрабатывающим снимки NASA.

На видео показано прохождение кометы перед наблюдателями с МКС в режиме реального времени. Последовательность состоит из 550 фотографий с длинной выдержкой, сделанных за семь минут. Обычно это дает всего 18 секунд видео, поэтому Доран интерполировал изображения для заполнения кадров и сгладил последовательность для плавного воспроизведения. На видео комета появляется в начале четвертой минуты.

7 Сразу два волшебных земных явления

На фотографии, сделанной астронавтом Международной космической станции в августе 2020 года, встретились волнистые зеленые лучи полярного сияния с красными вершинами, которые будто бы пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения атмосферы. Восходящее Солнце позади Земли заставляет казаться темно-синим край планеты.

Снимок был сделан во время прохождения МКС над территорией Канады, поэтому в объектив попал свет из городов Британской Колумбии и Альберты.

Снимок с МКС запечатлел сразу два волшебных земных явления Фото: NASA

8 «Золотые реки» перуанской Амазонии

В декабре 2020 года МКС астронавты NASA запечатлели заполненные водой низменности рядом с рекой Инамбари в Перу, где ведется золотодобыча. Обычно такие «золотые реки» скрыты от МКС либо из-за облачности, либо из-за положения Солнца.

На снимке можно увидеть небольшой городок Нуэва-Арекипа, расположенный между двумя обширными шахтами на северо-востоке и юго-западе. Он находится на Межокеанском шоссе – единственной дороге, соединяющей Перу с соседней Бразилией.

«Золотые реки» перуанской Амазонии с борта МКС Фото: NASA

9 Полярное сияние

Астронавт и аэрокосмический инженер Тома Песке в сентябре 2021 года поделился удивительными фотографиями «южного» сияния, которое от света полной Луны приобрело необычный голубоватый оттенок.

Аэрокосмический инженер рассказал, что наблюдал несколько полярных сияний во время своей миссии на МКС. Тем не менее, он подтвердил, что именно это сияние «принесло с собой нечто особенное» благодаря лунному свету.

Полярное сияние. Вид с МКС Фото: NASA

10 Земля в иллюминаторе: фантастическое таймлапс-видео

В ноябре 2021 года Французский астронавт Тома Песке поделился эффектным таймлапс-видео с борта МКС. Космонавт настроил камеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем объединил изображения в видеоролик с ускоренным воспроизведением кадров.

Поделившись видео, Песке охарактеризовал его как «спецвыпуск», где собраны все самые запоминающиеся и зрелищные моменты его миссии: северное сияние, молния, выход в открытый космос и многое другое.

МКС затопят в Тихом океане в 2031 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести из строя Международную космическую станцию в январе 2031 года. МКС будет сведена с орбиты и упадет необитаемый район южной части Тихого океана, называемый Точка Немо. Это самое отдаленное место на планете – самая дальняя точка от любого человеческого поселения в любом направлении, где покоятся спутники и ракеты.