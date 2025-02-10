Земля в иллюминаторе: заработала публичная трансляция с МКС

Прямой эфир из космоса ведется с трех камер.

На Международной космической станции (МКС) заработала система видеокамер, передающая изображение в режиме реального времени через платформу YouTube. Это дает возможность пользователям наблюдать за передвижением МКС и наслаждаться видами, аналогичными тем, что доступны членам экипажа. Трансляция ведется в качестве 4K с использованием трех камер.

Зрители не могут самостоятельно переключаться между камерами — это контролируют операторы, которые периодически меняют ракурс. Две из трех камер направлены на Землю: одна фиксирует горизонт, а другая концентрируется на участке поверхности планеты прямо под станцией, давая возможность подробно изучить ландшафт планеты. Третья камера наблюдает за одним из стыковочных портов МКС.

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Один из кадров трансляции Фото: Sen / YouTube

Прямые трансляции ведутся не постоянно: когда станция проходит над теневой стороной Земли, вещание временно заменяют архивными материалами (в это время на экране появляется надпись «Пересмотрите, пока мы глядим во тьму»). Также возможны кратковременные сбои из-за технических неполадок, так как МКС не всегда находится в зоне уверенного приема сигнала наземных станций.

Компания Sen, отвечающая за организацию трансляции, уточнила, что прямой эфир доступен примерно 20 часов в сутки. Во время подхода космического корабля с грузом или новым экипажем изображение может переключиться на стыковочный модуль.

Посмотреть трансляцию можно здесь (если у вас есть доступ к YouTube).

Ранее сообщалось, что NASA создало долгосрочную стратегию для работы на низкой околоземной орбите (НОО) после окончания миссии МКС в 2030 году.