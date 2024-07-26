Землян ожидает удивительное зрелище: «двойной» метеорный поток. Когда и где наблюдать?

В июле орбита Земли пересекается с орбитами сразу двух комет – 96P/Machholz и 169P/NEAT. Именно с этими двумя небесными телами связывают зрелищные метеорные потоки.

Ночь 30 июля может стать для землян вдвойне зрелищной – на эти сутки придутся пики сразу двух метеорных потоков: Южные дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды.

Пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды придётся на 29 и 30 июля – именно его связывают с путём кометы 96P/Machholz, чьи каменистые остатки будут красочно полыхать при входе в атмосферу Земли. Ожидается, что на пике потока можно будет наблюдать примерно 20-25 метеоров в час (в фоновых метеорных потоках видно обычно не более пяти).

На его фоне метеорный поток Альфа-Каприкорниды, порождаемый кометой 169P/NEAT, будет выглядеть намного слабее – его пик придётся на 30–31 июля. Но именно этот поток ассоциируют с «яркими огненными метеорами», по словам планетарного астронома Николаса Московица из обсерватории Лоуэлла (LO-CAMS) в Аризоне.

Московиц назвал такой «двойной» метеорный поток с разницей в пиках всего в сутки «просто удивительным совпадением». В целом, конечно, в этом нет ничего по-настоящему необычного – в течение года над нашими головами проходят около 900 метеорных потоков, и на одну ночь может прийтись сразу два или три, но мало какие из них являются достаточно «крупными», чтобы каждый час можно было заметить вспышки 100 метеоров и более.

Таким, например, является метеорный поток Персеиды, порождённый ярким хвостом обломков кометы 109P Свифта-Туттля. Твёрдые микроскопические метеорные частицы комет входят в атмосферу Земли на космической скорости, достигающей 220 000 км/ч, воспламеняясь и угасая через доли секунды. Эти осколки и называют «падающими звездами». Наблюдать метеорный поток Персеиды в этом году можно будет с 17 июля по 24 августа. По прогнозу Международной метеорной организации (IMO), скорость звездопада на пике может составить более 100 метеоров в час.

Персеиды над Белогорским монастырем, 15 августа 2023 Фото: Кирилл Кузнецов / фотохостинг Russian Traveler

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Что же касается пика «двойного» метеорного потока 30 июля, астрономы признаются – из Южного полушария отслеживать событие будет гораздо проще, так как радиант, точка, из которой визуально исходит поток, будет почти над головой у наблюдателей. Но и нам на Северном полушарии планеты отчаиваться не стоит.

Даже если Южные дельта-Аквариды могут показаться «довольно слабыми», по словам астронома Московица, нужно найти довольно тёмное место, где будет хорошо виден горизонт и будут отсутствовать световые раздражители. На территории России звездопады лучше всего «ловить» в области южного горизонта с 2 до 4 утра в течение трёх дней с 29 по 31 июля. Поэтому ради красоты о качественном сне придётся на какое-то время забыть.

«Вам действительно нужно отправиться в темное место, подальше от света, движения, не пользоваться мобильными телефонами и дать глазам привыкнуть к темноте, и у вас может появиться шанс увидеть некоторые из этих объектов», – посоветовал астроном.

Оба потока можно будет наблюдать невооруженным глазом. Их активность продлится до середины августа.

А ещё можно... Для тех, кто не хочет бодрствовать ради призрачной надежды увидеть несколько метеоров, всегда есть альтернативная опция – метеорный поток Персеиды. Пик этого гарантировано зрелищного явления в этом году придётся на 12 августа.

По всей России любители астрономии организовывают совместные наблюдения за потоком. Вот некоторые из них: