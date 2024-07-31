Землю ждут зрелищные полярные сияния: их подарит «каннибальный» солнечный шторм

За последние дни мощные вспышки на Солнце и корональные выбросы массы спровоцировали сильнейшие магнитные бури, но в этих явлениях есть и свои положительные стороны.

Земляне смогут насладиться красочными переливами полярных сияний в ближайшие дни – в это время наша планета столкнётся с последствиями мощной солнечной активности.

Солнечные вспышки и извержения плазмы из звездной короны – известные как корональные выбросы массы — напрямую связаны с солнечными пятнами. «Танец» солнечного магнитного поля в этих областях связан с высвобождением огромного количества энергии. И именно сейчас Земля проходит мимо области со значительным скоплением пятен на солнечном экваторе — а значит, последствия для нас будут очевидны (даже невооруженным глазом!).

Геоэффективные вспышки и выбросы корональной массы Фото: NASA's Solar Dynamics Observatory / Flickr

Для метеочувствительных людей это не лучшее время. Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы ассоциируются некоторыми специалистами с магнитными бурями и, как следствие, с ухудшением самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот любители прекрасного найдут чем себя порадовать.

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За последние сутки на Солнце была зафиксирована как минимум одна вспышка класса X (самые серьёзные вспышки, которые могут вызывать радиопомехи и долгие магнитные бури) и шесть вспышек класса М (идущие следом за классом X средние по размеру вспышки).

Северное сияние над Уралом. Ноябрь 2023 года. Фото: Жучков Дмитрий / фотохостинг Russian Traveler

В последний месяц сразу несколько выбросов масс породили так называемый «корональный штормовой фронт», вызывая слияние этих потоков в один мощный каннибальный выброс, который сильнее всего покажет себя 30–31 июля. Каннибальным выбросом называют быстро движущееся солнечное извержение догоняет более раннее, поглощая заряженные частицы.

При этом частицы из коронального выброса массы и солнечного ветра врежутся в магнитное поле Земли, проникая в верхние слои атмосферы и создавая красочное свечение атмосферы разных оттенков.

Как результат – зрелищное полярное сияние, которое, по обещаниям астрономов, можно будет наблюдать во множестве уголков Северного полушария в эти дни. Поэтому не забывайте смотреть на небо!