Желания россиян послали в космос

Почти миллион детских желаний, собранных во время выставки «Россия», отправили на Международную космическую станцию с космодрома Байконур.

На прошлой неделе грузовой корабль «Прогресс МС-28» унёс с собой в космос более 900 тысяч записей о детских мечтах.

Маленькие гости оставляли свои послания в Павильоне № 1 «Первые в России – стране возможностей» во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В визуализации детских мечт им помогал искусственный интеллект. Все послания затем были занесены в электронную систему и собраны в специальную цифровую капсулу.

«И, конечно, эти мечты ребят обязательно сбудутся! Уверен, что они откроют для вас новые возможности, поэтому я желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь!», — отметил Дмитрий Шишкин, директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос», совместно с которой проводился сбор желаний.

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Финальным аккордом проекта стала отправка капсулы с желаниями с космодрома Байконур 15 августа. За отправкой «Прогресса МС-28» выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» наблюдали победители проекта «Космическая экспедиция Первых» из 89 регионов России.

На Байконур они прибыли уже 13 августа и в течение трех дней следили за работой космодрома, посетили Музей истории и стартовый комплекс «Гагаринский старт», осмотрели монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Протон» и командный пункт «Энергия».