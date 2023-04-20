Жители Земли смогли увидеть редкое гибридное солнечное затмение

Небесное явление было хорошо видно из Азии и Австралии.
20 апреля жители Земли могли наблюдать уникальное астрономическое явление — гибридное солнечное затмение. Луна почти на минуту закрыла собой Солнце, образовав черный круг с обрамлением из белого света. Лучше всего это небесное явление было видно из нескольких городов Юго-Восточной Азии и Западной Австралии, а астрономы-любители со всего мира могли наблюдать за ним в прямом эфире.
Солнечные затмения бывают нескольких видов. При полном затмении Луна проходит перед Солнцем таким образом, что полностью закрывает его, погружая Землю во мрак. При кольцевом затмении полного закрытия нет: темный диск Луны окружает сверкающее кольцо солнечного света.
Особенность затмения, которое наблюдали на Земле 20 апреля, состоит в том, что оно было гибридным — из кольцевой оно переходило в полную форму, а затем вновь становилось кольцевым. Это явление на Земле было видно на широте всего в несколько десятков километров. А в северных широтах, к сожалению, оно не наблюдалось вовсе.
Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance использовал свою систему камер Mastcam-Z с высоким разрешением для съемки видео Фобоса, что позволило провести самое масштабное наблюдение солнечного затмения, когда-либо сделанное с поверхности Марса.
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