Зловещие глаза-галактики смотрят прямо на нас: астрофото дня

Космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» смогли запечатлеть пронзительный взгляд прямо из глубин Вселенной.

На расстоянии 80 миллионов световых лет от нас две галактики IC 2163 и NGC 2207 танцуют страстный космический танец, который однажды приведёт к тому, что они сольются в одну большую сверхмассивную галактику с черной дырой в центре.

Миллионы лет назад они уже сближались: меньшая IC 2163 (на фото слева) пролетела мимо NGC 2207, но тогда столкновения не состоялось. Теперь же альянс практически неизбежен. Правда, по космическим меркам до этого ещё далеко, и сейчас для нас эти две системы звездных скоплений выглядят не как единое целое, а скорее как пара настороженных глаз, терпеливо взирающих на свою судьбу.

IC 2163 и NGC 2207 пока ещё имеют различимую спиральную структуру, но их взаимное притяжение уже оказывает значительное влияние на их внутреннее звездообразование.

Реклама

По словам астрономов, это связано с тем, что плотные сгустки межзвездных облаков газа в галактиках соударяются и коллапсируют под действием гравитации, что приводит к образованию зачатков молодых звезд, разрастающихся при поглощении окружающего их газа.

Фотография слева получена телескопом «Хаббл» в ультрафиолетовом диапазоне, справа – камерой инфракрасного диапазона на борту телескопа имени Джеймса Уэбба Фото: NASA/ESA/CSA/STScI

Эти области повышенного звездообразования особенно хорошо видны на снимке телескопа «Хаббл» слева, полученном в ультрафиолетовом диапазоне – они светятся особенным ярким бледно-голубым светом. Камеры же инфракрасного диапазона на борту Джеймс Уэбба хорошо фиксируют разбросанную по галактикам межзвездную пыль.

В обеих галактиках новые звезды появляются с неимоверной скоростью – ежегодно здесь формируется около двух десятков новых звезд размером с Солнце (для сравнения, в нашей галактике Млечный Путь ежегодно рождается только 2-3 звезды, эквивалентных Солнцу). На счету IC 2163 и NGC 2207 уже около семи вспышек сверхновых, газ и пыль от которых позже перераспределились, остыла и дала жизнь новым звездам.