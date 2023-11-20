Знаменитые телескопы сфотографировали «Рождественскую елку»: так называется скопление галактик

Теперь у астрономов (и у нас) появилась возможность сравнить изображения двух культовых телескопов.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) позиционировался как преемник знаменитого «Хаббла», но последний вовсе не собирается уходить на пенсию. Теперь они объединились, чтобы сделать детальное усеянное звездами изображение глубокого поля красочного скопления галактик под названием «Рождественская елка».

«Хаббл» наблюдает за Вселенной в основном в видимых длинах волн – тех, которые может видеть человеческий глаз. «Уэбб», тем временем, фокусируется на инфракрасном свете, который лучше подходит для наблюдения за объектами, расположенными дальше в пространстве и времени.

Теперь астрономы объединили эти две уникальные точки зрения на Вселенную, чтобы более детально отобразить область космоса, известную как MACS0416. Скопление галактик расположено на расстоянии примерно в 4,3 световых лет от Земли. Фактически, два скопления галактик в настоящее время находятся в процессе слияния, так что в конечном итоге они образуют одно гигантское скопление. Некоторые объекты на изображении на самом деле находятся гораздо дальше, но их свет увеличен или искажен из-за явления, называемого гравитационным линзированием.

Снимки «Хаббла» были сделаны еще в 2014 году, и им потребовалось около 122 часов выдержки. Изображения «Уэбба» были сделаны ранее в этом году в течение всего 22 часов, что позволило увидеть совершенно новый набор галактик.

Параллельное сравнение изображения скопления галактик MACS0416, сделанного «Хабблом» (слева) и «Уэббом» (справа) Фото: NASA

В полученном составном изображении разные цвета света указывают на расстояние до галактики и на то, какой телескоп ее запечатлел. Голубые галактики – это галактики с самыми короткими длинами волн, и они лучше запечатлены «Хабблом». Зеленые и желтые галактики расположены посередине, а красные галактики – работа «Уэбба» – они, как правило, намного дальше или окутаны космической пылью, оставаясь практически невидимыми для «Хаббла».

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«Мы развиваем наследие "Хаббла", перемещаясь на большие расстояния и к более тусклым объектам. Вся картина не станет ясной, пока вы не объедините данные "Уэбба" с данными "Хаббла"», – Рогир Виндхорст, сотрудник миссии «Хаббла».

Однако изображения «Уэбба» были сделаны не только в эстетических целях. Команда ученых искала «переходные процессы» – объекты, яркость которых меняется с течением времени. Поэтому они провели несколько сеансов наблюдения с перерывом в несколько недель, чтобы увидеть, что изменилось на изображениях.

В этом поле зрения они обнаружили 14 транзиентов. 12 из них сконцентрированы в трех галактиках, которые сильно увеличены гравитационным линзированием. Скорее всего, это были отдельные звезды или звездные системы, которые на короткое время перешли в определенное положение, резко увеличившее их яркость. По словам команды, две другие, вероятно, были сверхновыми.