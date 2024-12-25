Зонд «Паркер» максимально сближается с Солнцем на умопомрачительной скорости

Космический аппарат НАСА достиг рекордной точки сближения с нашим светилом.

В канун католического Рождества солнечный зонд «Паркер» окажется от Солнца на расстоянии в 6,1 миллиона километров. Так близко к нашей звезде рукотворные объекты ещё не подбирались – это абсолютный рекорд.

Предыдущий рекорд сближения также принадлежит «Паркеру»: в октябре 2023 года и в марте 2024 солнечный зонд оказывался от Солнца на расстоянии в 7,2 миллиона километров.

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Космическому аппарату, названному в честь американского астрофизика Юджина Паркера, принадлежит и другой рекорд: зонд является самым быстрым объектом, когда-либо созданным человеком. Летом этого года он побил все предыдущие рекорды (поставленных им самим же), достигнув сумасшедшей скорости в 635 266 км/ч.

Планируется, что «Паркер» теперь превзойдет сам себя и разовьет скорость в 700 000 км/ч – скорее всего, это будет его пределом. Зонд смог добиться этого благодаря хитроумному гравитационному маневру, начатому в начале ноября, который дал ему небольшой «толчок».

Оказавшись на расстоянии в 6,1 миллион километров от Солнца (это в восемь раз ближе, чем находится Меркурий, самая близкая к звезде планета), аппарат столкнется с адскими температурами мощнее 1400°C – астрофизики надеются, что от испепеляющих солнечных лучей его защитит особый тепловой экран. В следующем году зонд, запущенный 6,5 лет назад, совершит еще около четырёх максимально близких пролетов мимо Солнца, но вряд ли сблизится с ним сильнее, чем в этот раз.