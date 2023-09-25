Зонд «Паркер» пролетел сквозь солнечное извержение и снял это на камеру

Это первое когда-либо снятое крупным планом видео мощной солнечной вспышки.

На видео, опубликованном учеными Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, показан мощный корональный выброс массы (СМЕ), произошедший в прошлом году.

CME – это большие выбросы сверхгорячей плазмы из солнечной короны. Они состоят из заряженных частиц, которые могут вызвать отключения радиосвязи и вызвать другие помехи, если такая солнечная буря обрушится на Землю.

В NASA заявили, что СМЕ, поразивший солнечный зонд «Паркер», был «одним из самых мощных когда-либо зарегистрированных корональных выбросов массы». К счастью для исследователей, изучающих Солнце, аппарат пролетел прямо через CME и пережил это, засняв явление на камеру.

(Извержение начинается примерно на 14-й секунде в ролике ниже).

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По данным Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса, СМЕ могут создавать магнитные поля, иногда выбрасывая миллиарды тонн плазмы со скоростью от 100 до 3000 километров в секунду.

В тот раз «солнечный зонд зафиксировал частицы, ускоряющиеся до 1350 километров в секунду. Эти данные могут помочь физикам понять, что движет СМЕ и заставляет частицы двигаться с такими высокими скоростями.

Солнечный зонд «Паркер» был разработан специально для изучения Солнца. По данным NASA, это не только самый быстрый космический корабль в истории, но и тот, который может подойти ближе всего к Солнцу (в пределах 6,5 миллионов километров от его поверхности) и пережить это путешествие.

«Мы с самого начала знали, что Parker Solar Probe будет летать через CME, поэтому NASA разработало зонд, способный выдерживать палящие температуры вблизи Солнца», – Джим Киннисон, инженер систем миссии.

Космический корабль оснащен специальным тепловым экраном, а также автономной системой, которая защищает устройство от светового излучения Солнца.

Когда «Паркер» впервые обнаружил СМЕ, он находился примерно в 9 миллионах километров от поверхности Солнца. Позже зонд отправился вслед за ударной волной CME. По словам ученых, «Паркер» потратил почти два дня на изучение этого коронального выброса и вышел из этого исследования невредимым.

Во время того же CME исследователи также изучили, как шторм повлиял на межпланетную пыль – частицы, плавающие в космосе. Они надеются, что изучение этих взаимодействий поможет им лучше прогнозировать космическую погоду в будущем.