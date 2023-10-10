Зонд «Паркер» снова побил рекорд скорости в космосе

Он разогнался до 635 266 километров в час – это рекорд среди любых объектов, созданных людьми.

Во время своего 17-го витка вокруг Солнца зонд Parker Solar Probe разогнался до 635 266 километров в час, вновь побив рекорд самого быстрого объекта, когда-либо созданного руками человека. Предыдущий рекорд в 586 863 километра в час также принадлежал солнечному зонду и был установлен три года назад.

На таких скоростях самолет сможет облететь нашу планету примерно 15 раз за час. Это не только рекордная скорость, но и рекордная близость к Солнцу – всего 7,26 миллиона километров над сияющим океаном плазмы, который мы считаем поверхностью звезды.

Учитывая, что диаметр Солнца чуть меньше 1,4 миллиона километров, это все равно что стоять в нескольких больших шагах от пылающего костра. Достаточно близко, чтобы почувствовать запах дыма, но не так близко, чтобы опалить себе волосы.

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В общей сложности «Паркер» должен сделать 24 витка вокруг Солнца и собрать за это время информацию, которая поможет лучше смоделировать поведение Солнца. Впереди у зонда еще семь витков, и каждый будет служить напоминанием о том, чего можно достичь, задействовав немного физики и много любопытства.

В середине декабря 2024 года «Паркер» практически войдет в атмосферу Солнца, оказавшись на расстоянии около шести миллионов километров от фотосферы звезды, что в семь раз ближе, чем перигелий орбиты Меркурия.