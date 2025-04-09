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Звезды ближе, чем кажется: космические лекции на «Москве 24»

Звезды ближе, чем кажется: космические лекции на «Москве 24»

В преддверии Дня космонавтики на телеканале стартовал цикл научно-популярных лекций «Мослекторий» для всех, кто интересуется исследованиями космоса. Самое время узнать о работе учёных и космонавтов больше, чем вы знали до этого!

«Мослекторий» на «Москве 24» на этой неделе превратился в настоящий космический портал! Эксперты и амбассадоры проекта «Техпросвет» ВКонтакте в эфире отвечают на вопросы об освоении Вселенной. 

Лекции проходят с 8 по 11 апреля в 00:10 на телеканале «Москва 24» – подходящее время для всех, кто любит созерцать ночное небо и думать о далёких звёздах и планетах. На первой научно-познавательной лекции космический инженер Марат Айрапетян уже рассказал, зачем Марсу спутники и как ядерный буксир поможет нам освоить Красную планету. 

9 апреля аэрокосмический инженер Денис Прудник расскажет о корабле, с которого был совершен первый выход в открытый космос. Узнаем о внештатных ситуациях и о том, зачем человеку вообще работать за пределами корабля.

Фото: Москва 24/Кирилл Журавок

10 апреля специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников приоткроет завесу тайны над экспериментами, которые еще не проводились в космосе. А еще расскажет, когда же мы начнем печатать ракеты на 3D-принтерах, запускать деревянные спутники и строить ядерные реакторы на Луне.

11 апреля Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский поделится своим уникальным опытом. Как становятся капитанами космических кораблей? Кто может отправиться в космос и к каким сюрпризам нужно быть готовым за бортом?

В общем, хороший повод расширить свой кругозор перед главным космическим днём в году.  

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