Открываем Южную Корею: в Каннын за кофе, морем и искусством

Южная Корея манит путешественников блеском футуристичного Сеула, но стоит лишь немного свернуть с проторенных туристических троп, как перед вами раскроются ничуть не менее интересные города провинции. Один из таких – очаровательный Каннын, где морской бриз смешивается с ароматом свежесваренного кофе, а история древних династий переплетается с современным искусством. Всего полтора часа на скоростном поезде от южнокорейской столицы – и вы окажетесь в мире, где время течет по своим правилам.

Курортное настроение: море и пляжи

Каннын – это, прежде всего, бескрайнее синее полотно Восточного моря, омывающее золотистые песчаные пляжи. Недаром этот город – любимый летний курорт корейцев, место, где каждый находит свой уголок под солнцем.

Неудивительно, что и пляжей здесь – целая россыпь. Кёнпхо – самый протяженный на Восточном море – и Чондонджин идеальны для того, чтобы любоваться восходом солнца. В первый день нового года встрече рассвета посвящают даже целый фестиваль.

Рассвет на пляже Кёнпхо

Пляж Сончжон пленяет ароматом хвои, доносящимся из величественной сосновой рощи, а Анмок знаменит улицей, утопающей в ароматах кофе. Чумунчжин привлекает любителей серфинга, а Хянхо – поклонников k-pop: именно здесь участники группы BTS снимались для обложки альбома You never walk alone (в честь этого тут появилась целая «Остановка BTS», куда совершают паломничество фанаты музыкантов).

«Остановка BTS»

Еда: вкусы и специи Каннына

Говорят, путь к сердцу лежит через желудок. В таком случае Каннын непременно покорит сердце любого путешественника! Здесь можно отправиться в настоящее гастрономическое приключение и попробовать классические именно для этого города блюда. Например, камчжа онсими – наваристый суп с картофельными клецками. Или такканчжон – хрустящую курочку, политую ароматным соусом, а также нежный соевый творог чходантубу.

Местный рыбный рынок

Не забудьте отведать свежевыловленных морепродуктов: для этого можно прогуляться по улице Вольхва, ведущей к колоритному традиционному рынку, где можно не только попробовать местные деликатесы, но и прочувствовать атмосферу настоящей Кореи. Загляните и в деревню Чходан Тубу маыль – за традиционными блюдами с тофу.

Тофу

Каннын: кофейная столица Кореи

Каннын можно по праву назвать городом кофе: здесь ежегодно проходит посвященный этому напитку фестиваль, есть тематический музей, а также целая кофейная улица, академия подготовки бариста и даже кофейный завод. Неудивительно, что всё это заставляет сердца любителей кофеина биться чаще.

Кофейная улица в Канныне располагается прямо на морском побережье

В любой из кофеен бариста виртуозно приготовят для вас любимую версию напитка, будь то классический эспрессо, освежающий айс-американо или капучино со сладким сиропом. Обязательно попробуйте и что-нибудь новенькое – здесь регулярно придумывают креативные сезонные напитки на основе кофе. И не забудьте прихватить в качестве сувенира пачку ароматных зерен от местных обжарщиков – частичку кофейной магии Каннына.

В объятиях искусства: от иммерсивных выставок до древних артефактов

Каннын – это не только море, кафе и кофе, но и богатая культура, которая найдет отклик в сердце каждого ценителя прекрасного.

Первая остановка – музей ARTE, словно портал в иную реальность, приглашает в мир иммерсивных выставок. Природа, культура и экология провинции Канвондо здесь оживают в ярких красках, звуках и даже запахах.

Затем отправляйтесь в художественное пространство Haslla Art World – это место, где искусство, человек и природа гармонично сливаются воедино. Прогуляйтесь по Саду скульптур, полюбуйтесь на произведения современного искусства из Кореи и Европы в галерее, а если повезет – станьте свидетелем одного из перформансов.

Haslla Art World

Тем, кто хочет прикоснуться к истории Южной Кореи, стоит посетить музей Очжукхон, посвященный династии Чосон. Керамика, картины, скульптуры, буддийская живопись и предметы быта – каждый экспонат здесь дышит духом ушедшей эпохи. Продолжить путешествие по эпохе Чосон (1392 – 1897 гг.) можно в особняке Сонгёчжан, построенном во времена правления короля Йончжо. Этот архитектурный шедевр, признанный государственным фольклорным экспонатом, перенесет на несколько веков назад, позволяя окунуться в атмосферу жизни корейской знати.

В особняке Сонгёчжан

Осень в Канныне: время красок и фестивалей

Если вы хотите увидеть Каннын во всем великолепии, приезжайте сюда осенью. Летние муссоны отступают, зимние холода ещё не подбираются близко, а природа расцветает яркими красками, и прогуливаться по местным паркам становится особенно приятно.

Советуем пройти по живописной дороге Сончжэ-киль в горах Одэсан – раньше здесь ходили монахи-буддисты, а теперь можете и вы. По пути встретятся величественные деревья с пышной осенней листвой, ручьи и стройные лесные аллеи. Также от Каннына можно добраться до горного национального парка Сораксан, который считается лучшим местом для созерцания резных кленовых листьев, охваченных багрянцем. Здесь этот сезон любования осенними клёнами зовется «тапхун».

Путь в горах Одэсан

В октябре город охватывает кофейная лихорадка – здесь проходит тот самый ежегодный фестиваль кофе. Возьмите с собой чашечку пряного латте или капучино с имбирным сиропом и отправляйтесь бродить по живописным улочкам, вдыхая пьянящий аромат осени.

Дорога из центра города в сторону гор приведет вас к густому лесу, где река Согымган, словно серебряная лента, прокладывает свой путь среди скал. Деревня Анбантэги, раскинувшаяся на высоте 1100 метров над уровнем моря, даст отдохнуть взгляду на бескрайних полях капусты и зелени на фоне суровых горных вершин.

