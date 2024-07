Редкий вид кактуса признан вымершим в США. Это первая жертва повышения уровня моря

В США экологи официально признали, что кактус Pilosocereus millspaughii теперь можно считать вымершим. И всему виной – побочный эффект глобального потепления.

Древовидный кактус Pilosocereus millspaughii был назван первой жертвой повышения уровня моря из-за глобального потепления в Америке.

К такому выводу пришли учёные из тропического ботанического сада Фэрчайлда, которые приложили все усилия, чтобы спасти это редкое цветущее растение, обитавшее ранее в архипелаге Флорида-Кис на юге США.

Pilosocereus millspaughii известен своими красивыми кремовыми соцветиями, которые имеют довольно специфический чесночный запах и являются настоящей приманкой для летучих мышей, которые любят полакомиться нектаром. Само растение может вырастать до семи метров в высоту. Оно относится к роду Пилозоцереус семейства кактусовых.

Кактус впервые был обнаружен во Флорида-Кис в 1992 году, но уже к 2021 году из некогда процветающей популяции в архипелаге сохранилось только шесть хрупких ростков этих суккулентов. Озабоченные учёные предусмотрительно переместили последних выживших за пределы участка и начали культивировать их в искусственных условиях.

«К сожалению, кактус Pilosocereus millspaughii может стать индикатором того, как другие низкорослые прибрежные растения будут реагировать на изменение климата», – сказала Дженнифер Поссли, директор регионального отдела охраны природы в саду Фэрчайлд, которая опубликовала исследование об исчезнувшем виде в Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

Исчезновению этого вида кактуса в США особенно способствовали повышение уровня солёной воды в архипелаге и эрозия почв из-за высоких приливов и штормов, заключили учёные.

Вид кактуса Pilosocereus millspaughii всё ещё можно встретить на островах Карибского моря, например на Кубе или Гаити, а также на Багамских и некоторых других отдельных островах.