Дайджест: где отдохнуть в России

Приезжая в другой город, важно выбрать отель, который будет не просто местом для комфортного отдыха, но и самобытной интересной локацией со своей историей, и хорошо еще, если гостиница расположена неподалеку от других достопримечательностей. Именно такие отели мы и собрали в этом дайджесте.

«Ямской». Воронеж

Где: улица Антонова-Овсеенко, 25А, Воронеж

Что там: много ли вы знаете отелей-музеев? Один из них находится в сердце Черноземья, в Воронеже. В отеле «Ямской» находится Музей почтового дела и первый в мире памятник почтовому ящику. «Ямщина» – это значительная и интересная страница истории Воронежа, с которой мы рады соприкасаться сами, знакомить горожан и, конечно, гостей города. Музейная экспозиция расположилась на первом этаже отеля «Ямской». История почты Воронежского края раскрывается через уникальные экспонаты — оригиналы и копии предметов из почтовых контор и вещей путешественников, фотографии старинных видов города, официальные письма и частную переписку XIX века. Как была устроена почтовая станция, и что входило в обязанности станционного смотрителя? Почему почтой перевозили не только грузы, но и пассажиров? За что хвалили и ругали почтовую службу соотечественники и иностранцы?

Каждый этаж отеля-музея уникален. Один из них погружает гостей в мир картин известных художников, темой творчества которых являлись лошади: лирические и грустные истории с ямщиками, праздничные ярморочные, былинные и сказочные. Камин, удобное кресло и картины, погружающие в интереснейшую историю. Другой этаж – история российской почты в увлекательных миниатюрах и целые коллекции исторических марок.

Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel. Санкт-Петербург

Где: Невский просп., 49/2, Санкт-Петербург

Что там: исторический отель Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel находится в самом сердце Северной столицы. Расположенный в окружении всемирно известных культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, он и сам представляет собой объект культурного наследия. Здание, в котором обосновался современный отель, построено в XVIII веке.



Уникальной особенностью этого отеля является тематический номер, выполненный в стилистике легендарного ФК «Зенит». Номер был открыт 14 октября 2024 в рамках эксклюзивного сотрудничества сети отелей Cosmos Hotel Group и футбольного клуба «Зенит». теперь гости Cosmos selection Nevsky Royal смогут проникнуться не только историей, но и спортивным духом Северной столицы.

Cosmos Smart Moscow Semenovskaya. Москва

Где: Вельяминовская ул., 34А, Москва

Что там: путешествие по Москве начинается с выбора удобного и комфортабельного отеля, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Cosmos Smart Moscow Semenovskaya идеально подходит для этой цели. Отель расположен на территории с развитой инфраструктурой, есть ресторан и переговорная комната для проведения деловых встреч. Можно забронировать номер как категории стандарт, так и семейный. Приветливый персонал отеля Cosmos Smart Moscow Semenovskaya окажет вам всю необходимую помощь и поддержку.

После отдыха в номере вы можете отправиться на прогулку по достопримечательностям Москвы. Станция метро Семеновская находится всего в пяти минутах ходьбы, что делает поездки по городу легкими и удобными. Посетите Красную площадь, Арбат, Парк Горького, удивительные музеи и театры.

«Отель 39». Ростов-на-Дону

Где: ул. Шаумяна, 39, Ростов-на-Дону

Что там: Ростов-на-Дону древний и красивый город, который стал притягательной туристической локацией как бурно набирающая обороты гастрономическая донская столица, где успешно развивается культура гостеприимства. А бутик-отель 39 by SATEEN GROUP, что обосновался в самом историческом центре Ростова-на-Дону, можно смело назвать наследником классических традиций сравнительно нового отельного направления.

Построив концепцию дизайна на принципе «something old, something new», в бутик-отеле 39 by SATEEN GROUP создали уникальный интерьер, где современная стойка ресепшн из драгоценной древесины секвойи органично гармонирует со стеной из кирпича царской эпохи, а винтажная люстра ручной работы перекликается с дверью, найденной в одном из старинных особняков. Коллекция антиквариата, собранная со всего мира, насчитывает почти три сотни предметов.

Помимо авторского дизайна в каждом из номеров есть абсолютно все, чтобы отдых в 39 by SATEEN GROUP стал идеальным во всех смыслах. Прибавить к этому можно самые современные кровати, безупречные матрасы, меню подушек и шторы black out.

«Ида». Таганрог

Отель «Ида» находится в историческом центре г. Таганрога, которому исполнилось более 300 лет. Дому, в котором находится отель, более 170 лет. У гостиницы есть свое собственное кафе «Фрекен Бок», которое работает каждый день с 8 00 до 22 00. В кафе разнообразное полноценное меню, кофе, чай и десерты собственного изготовления.



В шаговой доступности расположены самые интересные музеи и достопримечательности города: места, связанные с именами великих людей, родившихся в Таганроге, – писателя Антона Павловича Чехова и актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Художественный музей с полотнами И. К. Айвазовского, Ф. С. Рокотова, В. И. Сурикова находится в 100 м от отеля. Спуститься к морю по старой Каменной лестнице можно в течение 10 минут. Вас ждут свежий морской воздух и очарование элегантных старинных особняков.

Cosmos Yaroslavl Hotel. Ярославль

Где: ул. Павлика Морозова, 3Б, Ярославль

Что там: Cosmos Yaroslavl Hotel – идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное и современное место для отдыха в Ярославле. Отель предлагает разнообразные удобства, комфортабельные номера с современным дизайном и всё необходимое для полноценного отдыха. Каждое утро гостей ждёт разнообразный завтрак в ресторане BRAUPLATZ.

Cosmos Yaroslavl Hotel расположен в шаговой доступности от центра города, а также рядом с железнодорожным вокзалом «Ярославль-Главный», что делает его удобным для посещения любых районов города. Независимо от цели поездки – путешествие с семьёй, выходные или командировка — отель предоставляет все условия для комфортного и незабываемого пребывания в столице Золотого Кольца России.

AZIMUT Сити Отель. Тюмень

Где: Камышинская ул., 11, Тюмень

Что там: AZIMUT Сити Отель Тюмень – идеальный отель для бизнес-путешественников. Но при этом из-за своего расположения в центре города, он позволяет гостям посмотреть все знаковые достопримечательности города, даже находясь в насыщенной бизнес-поездке.

Инфраструктура гостиницы создает условия баланса между комфортным проживанием, отдыхом и работой в поездке. Отель рассчитан на 125 номеров различных категорий, включая трехкомнатный люкс. В том числе для размещения также доступны апартаменты – просторные номера, оборудованные кухней. Для проведения мероприятий предусмотрен многофункциональный конференц-зал вместимостью до 80 человек. Отдельное внимание в отеле направлено на создание продуктивной среды для бизнес-путешественников. Большинство номеров оборудовано удобным рабочим местом, также в отеле организована зона коворкинга.

AZIMUT Сити Отель Тюмень – идеальный вариант тех, кто во время рабочей поездки хочет также насладиться пребыванием в городе. Рядом находится Цветной бульвар – главная прогулочная зона города, Сквер Сибирских кошек, способных растопить сердце даже самого заядлого собачника, и, конечно, набережная реки Туры с мостом Влюбленных.