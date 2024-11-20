авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Осьминоги унаследуют Землю после людей

Фото: Unsplash

Смышленых осьминогов назвали возможными хозяевами планеты в будущем. Такой прогноз связан с высоким интеллектом головоногих моллюсков.

Зоолог из Оксфордского университета (Великобритания) Тим Коулсон высказал предположение, что осьминоги могут создать первую нечеловеческую цивилизацию на Земле после исчезновения людей. В своей книге The Universal History of Us он рассматривает возможность того, что именно осьминоги станут новыми хозяевами планеты.

В этом им могут помочь интеллектуальные способности, умение решать задачи и адаптироваться к изменениям. Коулсон полагает, что эти морские создания со временем даже «построят подводные города», хотя этот процесс может занять тысячи или даже миллионы лет. При этом ученый отмечает, что развитие эволюции непредсказуемо – и подобные прогнозы носят лишь гипотетический характер.

Ранее ученые выяснили, что осьминогам могут сниться кошмары.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024