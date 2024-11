Осьминоги унаследуют Землю после людей

Смышленых осьминогов назвали возможными хозяевами планеты в будущем. Такой прогноз связан с высоким интеллектом головоногих моллюсков.

Зоолог из Оксфордского университета (Великобритания) Тим Коулсон высказал предположение, что осьминоги могут создать первую нечеловеческую цивилизацию на Земле после исчезновения людей. В своей книге The Universal History of Us он рассматривает возможность того, что именно осьминоги станут новыми хозяевами планеты.

В этом им могут помочь интеллектуальные способности, умение решать задачи и адаптироваться к изменениям. Коулсон полагает, что эти морские создания со временем даже «построят подводные города», хотя этот процесс может занять тысячи или даже миллионы лет. При этом ученый отмечает, что развитие эволюции непредсказуемо – и подобные прогнозы носят лишь гипотетический характер.

Реклама

Что общего у мозга человека и осьминога? читать

Ранее ученые выяснили, что осьминогам могут сниться кошмары.