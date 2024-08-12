Расшифрованы древние надписи из Месопотамии: они предсказывали смерть в лунное затмение

Глиняные артефакты с выгравированными клинописными знаками были обнаружены на территории современного Ирака более 100 лет назад. Сейчас они хранятся в Британском музее в Лондоне.

Учёные наконец-то добрались до древних глиняных табличек, которые стали частью коллекции Британского музея в период между 1892 и 1914 годами. До недавнего времени надписи клинописью на них оставались неразгаданными.

Новый анализ, опубликованный в журнале Journal of Cuneiform Studies, показал, что четыре клинописные таблички возрастом 4000 лет, представляют собой «сборник предзнаменований», связанных с лунными затмениями. Полагаясь на даты, время суток, движение теней и продолжительность затмений, наши предки пытались предсказать появление дурных событий, таких как смерти, эпидемии, разрушения и катастрофы.

Например, одно из предзнаменований, описанное в табличке, гласит, что если во время лунного затмения «внезапно произойдет затемнение центра [и] мгновенное прояснение: умрет царь, Элам будет разрушен». Элам – древнее государство в Месопотамии, центр которого располагался на территории современного Ирана.

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Фото: The Trustees of the British Museum

Другое предсказание гласит, что если затмение случится «в вечернюю стражу», то произойдет эпидемия.

Учёным всё ещё не до конца ясно, какой именно системой пользовались составители табличек, чтобы провести такие причинно-следственные связи. Был ли это реальный опыт наблюдений, после которого действительно следовали похожие катастрофы, или существовала какая-то «теоретическая база» предзнаменований, на которую опирались древние мудрецы и наблюдатели.

В любом случае, в Вавилонии и других частях Месопотамии астрономические события часто использовали для предсказания будущего – в особенности с плохими прогнозами. Считалось, что боги могут подавать людям знаки и предупреждать об опасностях и грядущих событиях. Грозные предзнаменования — особенно касающиеся смерти знатных лиц — сначала тщательно проверяли (например, с помощью гадания на внутренностях животных — это называлось экстиспиция). В случаях, если опасения подтверждались, жрецы проводили ритуалы во имя спасения царей и отвода дурных событий. Поэтому даже самые дурные предзнаменования воспринимались не как страшная катастрофа, а как спасительное предупреждение, чтобы её избежать.