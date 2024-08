Расшифрованы древние надписи из Месопотамии: они предсказывали смерть в лунное затмение

Учёные наконец-то добрались до древних глиняных табличек, которые стали частью коллекции Британского музея в период между 1892 и 1914 годами. До недавнего времени надписи клинописью на них оставались неразгаданными.

Новый анализ, опубликованный в журнале Journal of Cuneiform Studies, показал, что четыре клинописные таблички возрастом 4000 лет, представляют собой «сборник предзнаменований», связанных с лунными затмениями. Полагаясь на даты, время суток, движение теней и продолжительность затмений, наши предки пытались предсказать появление дурных событий, таких как смерти, эпидемии, разрушения и катастрофы.

Фото: The Trustees of the British Museum