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В Танзании хомяковых крыс превращают в суперагентов на таможне

Фото: Marie Hale / Flickr

Большая хомяковая крыса

Проблема незаконной торговли дикими животными стоит в мире особенно остро. Эксперты решили подключить к борьбе с контрабандой хомяковых крыс (Cricetomys ansorgei).

Удивительные способности и острый нюх больших хомяковых крыс уже зарекомендовали их как успешных саперов и определителей возбудителей болезней типа туберкулеза. 

Исследователи из учебно-исследовательского центра по разработке средств обнаружения противопехотных мин (APOPO) в Танзании решили шагнуть дальше и подключить грызунов к борьбе с нелегальной перевозкой редких видов животных и их фрагментов. 

От контрабанды особенно страдают слоны и носороги, потому что во многих азиатских культурах существуют поверья, что рог носорога или слоновая кость обладают лечебными свойствами. За последнее десятилетие жертвами браконьерства стали как минимум 11,000 носорогов. 

В ходе серии экспериментов учёным из APOPO удалось натренировать восемь крыс распознавать по запаху четыре особо популярных цели контрабандистов – бивни слонов, чешую панголина, рог носорога и африканское черное дерево. Крысы могли обнаружить эти объекты из 146 прочих запахов, многие из которых используются для маскировки контрабанды.

Финальные тесты определили, что крысы научились справляться с поставленной задачей с 86% точностью в очень быстрый срок, даже после перерыва в восемь месяцев: грызуном потребовалось около 13 минут, чтобы обнюхать 100 образцов. В результате крысы смогли продемонстрировать не только скорость, но и многозадачность. 

Фото: Hans De Bisschop / Flickr
Большая хомяковая крыса

Теперь исследователи хотят попробовать выпустить крыс-таможенников в полевые условия – морские порты. Там они планируют посмотреть, как крысы справятся с задачей вне лабораторных условий и смогут ли по итогу заменить более дорогостоящих собак-ищеек.

Гамбийские крысы как успешные саперы

Хомяковые крысы являются идеальными «саперами» при поиске и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. Они опережают собак по скорости вынюхивания и передвижения, притом из-за небольшого веса они не могут активировать заряд и подорваться на нем. И наконец они способны работать автономно, без кинолога, который нужен собакам.

В 2020 году гамбийской хомяковой крысе по кличке Магава вручили золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty). Магава стал первой крысой-обладателем этой почетной награды. Прежде ее вручали только собакам. За 5 лет службы крыс помог очистить более 141 000 квадратных метров земли, обезопасив их для местного населения. С его помощью было обезврежено более 100 мин и других боеприпасов. 

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