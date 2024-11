В Танзании хомяковых крыс превращают в суперагентов на таможне

Гамбийские крысы как успешные саперы

Хомяковые крысы являются идеальными «саперами» при поиске и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. Они опережают собак по скорости вынюхивания и передвижения, притом из-за небольшого веса они не могут активировать заряд и подорваться на нем. И наконец они способны работать автономно, без кинолога, который нужен собакам.

В 2020 году гамбийской хомяковой крысе по кличке Магава вручили золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty). Магава стал первой крысой-обладателем этой почетной награды. Прежде ее вручали только собакам. За 5 лет службы крыс помог очистить более 141 000 квадратных метров земли, обезопасив их для местного населения. С его помощью было обезврежено более 100 мин и других боеприпасов.